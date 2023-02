Miriam Castillo: ‘Si apuestas por el futbol femenil obtienes grandes resultados’

La Liga MX Femenil continúa en pleno crecimiento y el ejemplo más claro son las Bravas de Juárez, una escuadra que muestra que —con un proyecto serio— se pueden obtener resultados.

Esta idea es respaldada por Miriam Castillo, uno de los pilares de las fronterizas en los últimos dos campeonatos y quien ve que el equipo puede pelear por los primeros planos.

¿Cómo ha sido el inicio de la temporada para Bravas, que se encuentran peleando los primeros puestos?

— Creo que es algo que hemos estado trabajando muy bien desde el torneo pasado, en donde nos adaptamos muy tarde, pero ya ahorita, en este se están viendo los frutos. Todo lo que hemos hecho desde el Apertura 2022, lo que hicimos en pretemporada, ya se está dando en el tema de los resultados, no queda más que seguir trabajando y estar conscientes de que el torneo apenas va comenzando. Falta todavía mucho, pero tenemos el objetivo siempre en la cabeza.

¿Cómo ha sido este trabajo con la entrenadora Milagros Martínez y la adaptación a su idea de trabajo?

— Desde que llegó la profesora Mila, su principal objetivo fue cambiar la mentalidad del equipo. Creo que no es nada fácil estar siempre en los últimos lugares y pienso que era más que nada la mentalidad. A mí también me tocó llegar cuando la técnica Martínez se integró, pero sí era muy complicado el hecho de que la mayoría de las compañeras no se la creía y el objetivo principal era eso, cambiar la forma de pensar y estar trabajando.

Nos costó mucho adaptarnos, también los refuerzos llegaron. Bueno, hubo varias nuevas integrantes que llegaron a mitad de torneo y nos empezamos a complementar ya en los últimos juegos, por lo que no nos alcanzó para la Liguilla, pero estábamos conscientes de que la forma en cómo íbamos a terminar este torneo sería fundamental para el campeonato que está empezando y pues así fue, no se logró el objetivo de calificar Liguilla, pero teníamos que terminar bien para irnos con ese buen sabor y así comenzar la pretemporada y aquí trabajando día con día, esa es la clave de todo, entregar todo en cada entrenamiento y partido.

Miriam Castillo Miriam Castillo of Juarez during the game FC Juarez vs Pachuca, corresponding to Round 03 of the Torneo Clausura 2023 of the BBVA MX Womens League, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on January 20, 2023.



Miriam Castillo de Juarez durante el partido FC Juarez vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 03 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 20 de Enero de 2023 (Christian Chavez/Christian Chavez)

¿Consideras que el cambio de mentalidad es la clave?

— De un torneo a otro, sí creo que ese fue el factor clave, la mentalidad. La cambiamos y, sinceramente, sí se ve un equipo de Bravas muy diferente en ese aspecto. Se nota la intensidad que manejamos cada una.

¿Cómo fue la transición de Miriam Castillo de jugar en Chivas a Bravas?

— Como jugadora, todos sabemos cuando se tiene que acabar un ciclo y siento que el mío en Chivas ya había finalizado. Lo tomé de la mejor manera. Tampoco soy de las personas que se aferran, simplemente es OK, ya cumplí mi tiempo. La verdad, terminé muy bien con Chivas y qué mejor manera de finalizar que siendo campeona, obviamente estuve mucho tiempo en Guadalajara, pero me voy tranquila, bien y emocionada. Cuando llegué a Juárez, yo sabía del proyecto que tiene el equipo, que es de los que están apostando al futbol femenil y para mí eso era emocionante, aportar un poco de mi experiencia para que el equipo levantara y todo eso estaba muy adrenalizada sinceramente, simplemente me emocionaba vivir una nueva etapa y pues iniciar desde cero.

¿Cuál es el principal reto que existe en Juárez?

— El principal desafío es esta etapa de cambio, salir de los últimos lugares, ahorita, que ya estamos en los primeros y hasta eso, no fue un salto, porque en el torneo pasado terminamos a mitad de la tabla, que eso fue un avance y actualmente estamos dentro los primeros puestos, pero simplemente es estar ahí, que vean que el futbol femenino puede crecer si a este se le invierte en tiempo, porque es un cambio muy drástico, lo que se vive como jugadora.

Yo sé todo lo que mis compañeras, el cuerpo técnico, la directiva, le ha estado invirtiendo en darnos instalaciones, en brindarnos campos propios y mis compañeras también hemos sacrificado muchas cosas, cambiamos y ahí están los resultados. Creo que cuando se hace eso vienen cosas muy positivas y me parece que ese es el principal reto.

Miriam Castillo Miriam Castillo celebrates her goal 2-1 of Juarez during the game FC Juarez vs Queretaro, corresponding Round 16 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX Femenil at Olimpico Benito Juarez Stadium on October 17, 2022.



Miriam Castillo celebra su gol 2-1 de Juarez durante el partido FC Juarez vs Queretaro, correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX Femenil en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 17 de Octubre de 2022. (Christian Chavez/Christian Chavez)

¿Cómo no perder el piso con los buenos resultados en el inicio del torneo?

— Me parece que no hemos caído en ese conformismo de decir ‘ya’, pero para mí el factor clave siempre ha sido la profesora Mila, que siempre nos aterriza. Sí, disfrutamos cuando terminó el partido de Pachuca, o el primero, el segundo. Sí, nos da gusto ganar porque no es fácil triunfar en cualquier partido, es complicado, uno mismo se lo puede complicar o puede pasar cualquier cosa y se nos va de las manos. Tenemos que alegrarnos por los partidos ganados, pero ella siempre nos aterriza al siguiente día, sabe que ya pasó.

Porque nos recuerda diariamente el objetivo, las metas que tenemos, el ir trabajando para poder trascender, porque esto no acaba aquí. Todavía falta mucho torneo y pues no podemos pensar más allá cuando no hemos llegado ni a la mitad del camino, por eso el factor importante siempre es la entrenadora que nos enfoca y nos dice que tenemos que trabajar día a día.

¿Cómo has visto el crecimiento de la Liga MX Femenil?

— Sinceramente, no puedo expresarme en general de otros equipos, porque no conozco, solamente puedo hablar de mi experiencia. Lo que ahora estoy viviendo con el equipo de Juárez es un buen ejemplo de que cuando apuestas por el futbol femenino van a venir buenos resultados. Se puede tardar mucho o poco, pero al final siempre habrá satisfacciones positivas, cuando hay esa inversión, también por parte de las jugadoras, no nada más del cuerpo técnico, cuando todos están complementados, hay buenos dividendos. Solamente puedo hablar de esa experiencia que vivo ahora en Bravas, lo que yo he experimentado y visto, es que nos están dando las herramientas y ya queda en nosotras que tengamos que retribuir todo ese apoyo que nos brindan.

¿Cómo ha sido la evolución de esa Miriam Castillo que debuta en Chivas en 2018 a la actual jugadora que es parte importante de Juárez?

— Siempre he dicho que en Chivas viví muchas cosas, aprendí muchas más y actualmente, con el equipo de Juárez, estoy compartiendo todas mis experiencias, todo lo que absorbí de los entrenadores que me tocaron. Considero que en este momento tengo una gran entrenadora de quien estoy aprendiendo demasiado, pero más que nada eso fue Chivas, fue mi aprendizaje y hoy estoy poniendo toda esa experiencia que tuve. En lo personal, me siento muy contenta, muy segura de lo que estoy haciendo, obviamente estoy trabajando el doble porque quiero seguir en esta liga.

¿Cómo ves el desarrollo de las jugadoras jóvenes actualmente?

— El futbol femenil va creciendo y evolucionando. Si pensamos que lo sabemos todo, no nos alcanza. Más que nada, las que ya estamos más grandecitas y simplemente tenemos que meterle más ganas, porque esto va cambiando y creciendo al nivel perfecto. La verdad es que las nuevas jugadoras vienen pisando muy fuerte. Es uno de los temas que me da mucho gusto, porque una de las cosas que siempre he dicho es que a mí me gustaría dejar huella, obviamente para las futuras generaciones, y me emociona mucho ver que ya hay fuerzas básicas que están jugando, en muchas ocasiones veo los partidos y me doy cuenta de que se aproximan fuerte, niñas que ya están debutando en el primer equipo, se les ven esas ganas de querer sobresalir y eso aporta, ayuda mucho tanto a la liga como a la Selección mexicana.