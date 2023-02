Tuca Ferretti no promete títulos a su llegada a la Máquina

Ricardo Ferretti fue presentado por la directiva del Cruz Azul y se mostró contento tras llegar a uno de los cuatro grandes este jueves. Junto a él, sus asistentes del cuerpo técnico también tuvieron la bienvenida, resaltando la llegada de Guillermo Vázquez.

Luego de que se hiciera oficial, el técnico brasileño no dudo en ser transparente con los medios, evitando prometer títulos para la afición celeste.

“No me ocupan los años (que pueda estar), me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través de trabajo y así las cosas se logran. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es a ver a dónde llegamos”, dijo el Tuca.

La jugada de Lira 😍

El centro de Huescas 🎯

El remate de Lotti 🔥



Así el gol que nos dio los tres puntos anoche. pic.twitter.com/tezVn3tZ7f — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 23, 2023

Ferretti fue sincero y prometió trabajo, partido tras partido, asegurando que de esa forma se cumplen los objetivos.

Confía en los jugadores

A pesar de que Ricardo no llega a un equipo con una gran profundidad de plantilla actualmente, él sabe que ofrecer soluciones a los jugadores llevará a que el equipo logre brindar satisfacciones.