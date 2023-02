Ricardo Peláez estalla contra la Femexfut: “Estamos peor que nunca, es un des...”

Los últimos cambios en la Federación Mexicana de Futbol han sido fuertemente criticados por algunos exjugadores y medios de comunicación, quienes consideran que no hay organización en el organismo, entre ellos, Ricardo Peláez.

Te interesa: Ricardo Salinas propone eliminar el descenso en beneficio del futbol mexicano

Durante el programa Línea de 4 de TUDN, el exdirectivo dio su postura de lo que sucede en el interior de la Femexfut tras darse a conocer la noticia de la renuncia de Yon de Luisa.

En primera instancia, Peláez Linares lamentó que las cosas estén “peor” que antes, aunque también aseguró que se siente responsable de lo que sucede, pues ha sido parte del futbol desde “diferentes trincheras”.

“Cuando vienes de un fracaso como lo que sucedió en el pasado Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor de como estaba y me siento responsable porque he sido parte del futbol, yo específicamente en diferente trincheras como jugador, como directivo, con la responsabilidad de tener un micrófono y no ha pasado nada.

Además, el exjugador destacó la falta de organización para llegar a acuerdos entre directivos y concluyó que “esto es un desmadre”.

“Hoy veo que estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunión entre todos. Es difícil. Del aquí es más fácil con el micrófono cuestionar cosas cuando a lo mejor no tenemos información y empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión hasta el día de hoy es que esto es un desmadre”, sentenció.

Te recomendamos: Los aciertos y pecados de Yon de Luisa al frente de la Femexfut