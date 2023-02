Guardado y Santi van con todo por la Europa League

Después de los partidos de vuelta eliminatorios de la UEFA Europa League, se dieron a conocer los encuentros de la ronda de octavos de final del certamen, donde destacan la participación de los mexicanos Andrés Guardado con el equipo español Real Betis y el neerlandés Feyenoord donde milita Santiago Giménez.

No te puedes perder: Memes destrozan al Barcelona tras eliminación ante Manchester United

El `Principito´Guardado se encontrará con el equipo inglés Manchester United, escuadra que llega a esta ronda después de eliminar al Barcelona y extender su buena racha de juegos sin perder. El Real Betis disputará su llave con uno de los rivales más fuertes del campeonato que va por todo por el campeonato europeo.

Por su parte, el Feyenoord donde juega el mexicano Santiago Giménez tendrá un reto importante al enfrentarse a la escuadra ucrania Shakhtar Donetsk, donde el delantero buscará crecer su cuota goleadora para mantenerse en la parte alta de la tabla de anotaciones del torneo.

El resto de los encuentros quedaron definidos de la siguiente manera: Ferencváros vs. Leverkusen, Real Sociedad vs. Roma, Friburgo vs, Juventus, Saint-Gilloise vs. Union Berlín, Fenerbahce vs. Sevilla y Arsenal vs. Sporting Lisboa, la roda de octavos empezará a desarrollarse a partir del próximo 15 de marzo.