Red Bull estuvo cerca de rescindir el contrato de Checo Pérez, esta fue la razón

Una nueva campaña de la Fórmula 1 está por iniciar y a la par de ello, este 24 de febrero se estrenó la quinta temporada de la serie “Drive to Survive”, que cuenta lo que nadie ve del Gran circo.

En ella, hay un capítulo en el que se habla de Sergio Pérez, llamado Hot seat (asiento caliente) en el que se puede percibir la presión que existe sobre él, ya que no inició de buena forma la temporada 2022 de la F1, por lo que había dudas respecto a su contratación.

En ese episodio, se muestra una conversación entre Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull y su esposa Geri. Esta última, reconoce el compañerismo de Checo y recuerda que su destacada actuación, ayudó a Max Verstappen a ganar el Gran Premio de Abu Dhabi en 2021 y con ello, el campeonato de pilotos.

“Checo demostró ser un compañero digno, ¿no es así?”, menciona Geri, a lo que Horner respondió diciendo que el mexicano sabía cuál era su papel en la escudería, por lo que tenía que dar resultados inmediatos en 2022 para renovar su contrato.

“Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo”, menciona.

Esto todavía no arranca y ya se me aceleró todo. 🤯🤩 'Formula 1: Drive to Survive' temporada 5, en Netflix el 24 de febrero. pic.twitter.com/FZPmPsOonF — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 16, 2023

Además, en dicha conversación Horner reconoce que la contratación del mexicano “fue un riesgo” por el tema de la edad.

“Al comienzo del 2022 tuvo carreras difíciles. Eso es preocupante, contratar a Checo fue un riesgo. Tiene 32 años, está en la última etapa de su carrera y, como director del equipo debes tomar decisiones importantes”, sentenció.