“Venir a jugar a México es lo máximo”: Camila Osorio

Después de que el torneo pasado Camila Osorio se quedará muy cerca de conquistar el Abierto de tenis Monterrey, la tenista colombiana no ve a esta edición del torneo como una revancha y solo se enfocará a disfrutar el torneo en tierras regias.

" Tanto como verlo como revancha no, ahorita será un escenario totalmente distinto, nadie sabe que pueda pasar el día de mañana, pero lo que si sé es que voy a jugar con todas las ganas del mundo”, comentó a pregunta expresa de Publimetro

La tenista de 21 años ha venido en ascenso en su carrera, y fue precisamente aquí en Monterrey en donde pudo disputar su primer torneo WTA fuera de Colombia, por lo que jugar en tierras regias será siempre especial para la jugadora.

“Para mi este torneo es muy especial, hace dos años aquí fue donde me dieron primero la oportunidad para entrar a la qualy, fue mi primer torneo fuera de Colombia en la WTA, y regresar el año pasado a hacer final fue algo muy especial, por eso para mi este torneo tiene un significado distinto”

Su primera parada en México no fue la mejor, al irse en primera ronda en el Abierto de Mérida, compitiéndole de tú a tú a Magda Linette, en partido que duró casi tres horas.

“Sé que va a ser una edición muy especial para mi, con el publico que siempre me ha tratado super bien, la verdad es que la paso muy bien, me gusta mucho estar acá, con este ambiente me parece lo máximo y solo me queda dar las gracias a Dios por venir de nuevo”, comentó.