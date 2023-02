André Marín reaparece en La Última Palabra con emotivo mensaje: “Sin salud no hay nada”

Luego de estar alejado de los programas deportivos por varios meses debido a problemas de salud, André Marín hizo su reaparición en La Última Palabra.

Al inicio del programa, Fox Sports presentó una serie de videos en los que personalidades del futbol como Hirving Lozano y Rafael Márquez, le envían mensajes de apoyo al conductor.

“Yo iba al hospital por tres días, me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda. Y de pronto en el hospital agarré tres diferentes virus de neumonía, entre ellos un neumococo. 45 días en terapia intensiva, yo era uno de los que no creía en la frase de ‘sin salud no hay nada’, haganme caso, sin salud no hay nada”, comenzó diciendo.

Además, el conductor agradeció a las personas que lo apoyaron en esa difícil etapa, desde sus médicos y familia, hasta compañeros y amigos de Fox Sports.

“Gracias a Dios estoy en vivo, gracias a mi familia estoy vivo, gracias a Paty y a mis tres hijos, sin ellos no hubiera sido posible. Gracias a mis doctores, ellos literalmente me salvaron la vida.

“Gracias a mi casa Fox Sports, gracias a ustedes, ustedes que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras. Gracias de verdad, gracias a todos los que estuvieron y los que no estuvieron, me enseñaron por dónde es el camino. Estamos de vuelta, y recuerden, en La Última Palabra se dice lo que muchos nunca quisieran escuchar”, sentenció.

❤ "USTEDES QUE ME HICIERON SENTIR FUERTE, INCLUSO A LO QUE NO ESTUVIERON... GRACIAS"



¡Arranca #LUP! ¡Hola otra vez, @andremarinpuig! 🥳 pic.twitter.com/Zxd4O8WnVG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 27, 2023

En el arranque del programa, André Marín también tuvo como invitado a Miguel Herrera, quien consiguió su primer triunfo al frente de Tijuana tras vencer a Pachuca.

El periodista recordó que el Piojo fue el primer invitado del programa, mientras que el entrenador le deseó suerte a Marín en su regreso, esperando que dé “lata” por mucho tiempo.