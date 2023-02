Video: Javier Correa le canta un tiro a Eduardo Arce

El partido entre el Santos y el Puebla de la jornada nueve del futbol mexicano dejó un choque muy caliente entre el delantero de los guerreros Javier Correa y el entrenador de la franja Eduardo Arce, empezando primero en el campo y después al interior del túnel de vestidores.

En el campo se logra apreciar como el delantero se disponía a abandonar el campo rumbo a la banca, ni sin antes correr a reclamarle al estratega de los poblanos que le gritaba varias cosas a jugador, armándose casi los golpes.

Ya después, en zona mixta, Correa aprovechó para explicar lo sucedido y seguir calentando lo acontecido al llamar pocos hue*os al entrenador de los camoteros.

“Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores. No a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que gritó, pero cómo no tiene huevos no me lo va a decir”, expresó Correa.

Instantes después, el jugador observa que en ese preciso momento va saliendo Eduardo Arce de los vestidores para volverlo a encarar.

Después de separarlos, se logra escuchar al técnico poblano decir que el jugador solo se la pasaba provocando. “Tú nadamas provocas, todo el día provocas”