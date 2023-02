OFICIAL: Carlos Alcaraz no jugará el Abierto Mexicano de Tenis

El Abierto Mexicano de Tenis dio a conocer este martes que Carlos Alcaraz no participará en la edición 30 del torneo, ya que hoy estaba planeado que debutara y a pesar de que el español esperó hasta el final resultados positivos en sus estudios, estos no llegaron.

El tenista español sufrió molestias físicas durante la final del Abierto de Río de Janeiro, donde perdió con Cameron Norrie.

Alcaraz era el gran favorito, ya que es el número dos del mundo y el sembrado número uno del torneo, por lo que utilizó sus redes sociales para lamentar que no podrá disputar el ATP 500 de Acapulco.

“Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto”, expresó Carlos en redes sociales.

Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto! ❤️🇲🇽 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 28, 2023

El tenista español se iba a enfrentar con el estadounidense Mackenzie McDonald, quien ahora deberá esperar para conocer a su rival para su duelo de esta noche.

Quien también causó baja del AMT fue el británico Cameron Norrie, por fatiga. También iba a debutar este martes con el francés Adrian Mannarino. Cameron es el 11 del mundo y era el quinto favorito para ganar en Acapulco.