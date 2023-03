Amenazan contra Messi con disparos al supermercado de su esposa

La familia de Antonela Roccuzzo, esposa del mejor futbolista del planeta, Lionel Messi, fue víctima de una amenaza en la que se incluyó un mensaje directamente para el delantero del PSG.

El hecho se suscitó este jueves, en el barrio del que son originarios tanto Messi como Antonela.

La amenaza se presentó en el supermercado de la familia Roccuzzo, apareciendo más de 10 pruebas de bala y dejan plantado un cartel.

#ÚltimaHora | El supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, fue blanco de amenazas en Rosario, Argentina. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal en vivo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/oCT7e4wwlr — NMás (@nmas) March 2, 2023

“Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, expresaron con puño y letra hacia Lionel, además, involucrando a Pablo Javkin, el alcalde de Rosario.

Hasta el momento, la familia de Antonela no se ha pronunciado al respecto, tampoco el astro argentino, quien acaba de ganar el premio The Best apenas hace unos días.