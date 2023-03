André Marín lanza dardo a Álvaro Morales: “No me gusta su estilo”

Álvaro Morales es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México; sin embargo, su estilo de criticar el futbol no es del agrado de muchos.

André Marín, de Fox Sports, es uno de los que no comparte la forma de hacer periodismo del conductor de ESPN y así lo hizo saber recientemente.

“A mí no me gusta, su periodismo no me gusta, su forma no me gusta. Igual a él no le gusta y no soporta mi forma, a mi no me gusta la de él”, señaló tajantemente en entrevista con la Octava Sports.

A las críticas de Marín, también se suman las de José Ramón Fernández y David Faitelson, quienes pese a tener como compañero a Álvaro Morales en ESPN, han expresado su inconformidad con su estilo.

La popularidad del conductor de origen guatemalteco aumentó considerablemente desde que fue considerado en programas estelares como Futbol Picante así como sus constantes críticas contra los cuatro grandes del futbol mexicano.

Además, en 2018 Morales se vio envuelto en una polémica después de la final que América le ganó a Cruz Azul, ya que cambiar su afición hacia la máquina por el de las Águilas, algo que causó controversia y le ayudó a incrementar su número de seguidores en redes sociales.