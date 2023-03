Guía básica para entender la Fórmula 1 y lucirte en el arranque de la temporada

La espera por fin llegó a su fin, la temporada 2023 de la Fórmula 1 comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, donde los 20 pilotos buscarán iniciar con el pie derecho la nueva era del deporte motor, que no solo promete ser emocionante, sino más competitiva.

Sin duda la mirada de los mexicanos estará sobre el tapatío Sergio Checo Pérez, quien vivirá su tercer año con Red Bull, con el objetivo de firmar nuevamente una buena actuación, para convencer al equipo de renovarlo una vez más, pues solo tiene contrato hasta finales de este año.

Esta campaña que inicia tendrá una serie de cambios en el reglamento y en los asientos, luego de los movimientos que las escuderías realizaron, como la llegada de Pierre Gasly a Alpine, Fernando Alonso a Aston Martin y Nico Hulkenberg a Haas, además de los debuts de Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (Alpha Tauri) y Logan Sargeant (Williams).

Checo Pérez fue el mejor en la práctica 1. Foto: Lars Baron/Getty Images

La Fórmula 1 será el tema del fin de semana, y para que no te quedes fuera de la conversación, aquí te dejamos una guía básica para entender el deporte motor:

20 pilotos participan en la Fórmula 1, dos por escudería; es decir, son 10 equipos

23 carreras tiene el calendario de la temporada 2023, incluyendo el regreso de Japón, y el debut de Las Vegas.

La Fórmula 1 otorga puntos en todas las carreras del año que componen el calendario. Los puntos se distribuyen de la siguiente manera:

1er lugar | 25 puntos

| 25 puntos 2do lugar | 18 puntos

| 18 puntos 3er lugar | 15 puntos

| 15 puntos 4to lugar | 12 puntos

| 12 puntos 5to lugar | 10 puntos

| 10 puntos 6to lugar | 8 puntos

| 8 puntos 7mo lugar | 6 puntos

| 6 puntos 8vo lugar | 4 puntos

| 4 puntos 9no lugar | 2 puntos

| 2 puntos 10mo lugar | 1 punto

Cada Gran Premio se compone por tres prácticas libres, donde los pilotos prueban sus carros en el circuito en el que competirán, dos de ellas se disputan el viernes, y la tercera el sábado, día en el que también se realiza la clasificación, que define el acomodo de la parrilla para la carrera, que finalmente se celebra el domingo.

ETAPAS DE LA CLASIFICACIÓN:

Q1: Los pilotos tienen 18 minutos para completar las vueltas en el menor tiempo posible, tras finalizar este tiempo los cinco pilotos más lentos son eliminados y colocados en las últimas cinco posiciones de la parrilla de inicio.

Q2: Para esta etapa se resetean los tiempos de todos los pilotos restantes y en una sesión de 15 minutos intentan asegurar un espacio dentro del top 10. Nuevamente los cinco autos más lentos son eliminados y colocados de la posición 11 a la 15 de la parrilla de inicio.

Q3: Para esta última etapa de calificación, los tiempos se resetean nuevamente y los pilotos tienen 12 minutos para lograr sus mejores tiempos y pelear por la pole position (1er lugar en la parrilla de inicio), además de las nueve posiciones restantes.

LA CARRERA

La carrera que se lleva a cabo los domingos en las distintas sedes del campeonato, no puede durar más de dos horas, únicamente puede sobrepasar este periodo de tiempo si hay una bandera roja que la detenga por un accidente o si la pista no se encuentra en condiciones óptimas. En dado caso, la carrera no podrá exceder las cuatro horas.

LAS BANDERAS

Bandera a cuadros: Se utiliza al final de cada carrera o al término de cada sesión de la carrera.

Bandera roja: Se usa para dar aviso de la detención de la carrera debido a un accidente, que la pista no se encuentra en condiciones óptimas o por alguna causa meteorológica. Al ver la bandera, todos los pilotos deberán reducir considerablemente la velocidad y volver a los boxes. Está estrictamente prohibido rebasar durante la bandera roja.

Bandera amarilla: Esta bandera indica que hay peligro en la pista, obliga a los pilotos a reducir la velocidad y les prohíbe rebasar.

Bandera amarilla con letras SC: Indica que el coche de seguridad o “safety car” en inglés está en la pista, por lo que hay que reducir la velocidad y está prohibido rebasar.

Bandera amarilla con franjas rojas: Se utiliza para informar que hay algún elemento en la pista que limita la adherencia de los autos, esto puede deberse a restos de aceite o presencia de fragmentos de coches en la pista. De igual forma se muestra en las zonas del circuito en las cuales se encontraba seca y comienza a llover.

Bandera verde: Indica que el peligro terminó y se puede rebasar dentro del circuito. También puede mostrarse al principio de la sesión de entrenamientos en todos los puestos de forma simultanea.

Bandera azul: Tiene diferentes significados, dependiendo de cómo se utilice. En entrenamientos y carrera se muestra estática al final del pitlane para indicar al piloto que está por salir que hay coches que se aproximan a la pista. En los entrenamientos se utiliza para indicar que debes ceder el paso a un coche que viene a una mayor velocidad. Por último, en la carrera se utiliza cuando el piloto va a ser superado por otro conductor que lo ha superado por al menos una vuelta más, por lo que debe permitir el paso tan pronto como sea posible.

Bandera dividida: Se muestra al piloto que ha realizado una maniobra peligrosa antideportiva. El conductor es sancionado y si reincide se le mostrará la bandera negra.

Bandera negra: Indica la exclusión total de la carrera para algún piloto ya sea por haber realizado una maniobra antideportiva de suma gravedad o por reincidir tras haber sido apercibido con la bandera dividida. En algunas ocasiones las decisiones por parte del comisariato de excluir al piloto de la competencia son tomadas una vez que la carrera ha finalizado.

Bandera blanca: Se utiliza para informar que hay un vehículo que va mucho más lento en la pista, ya sea de emergencia o de carreras.

Bandera negra con círculo: Le indica al piloto que su vehículo tiene problemas mecánicos que podrían resultar peligrosos tanto para él como para los demás competidores. Actualmente esta bandera no se utiliza debido a que los equipos pueden avisar a los pilotos de cualquier problema por medio del radio.

GLOSARIO DE PALABRAS CLAVES

Boxes: Garajes de las escuderías.

Cockpit: Espacio del piloto dentro del auto.

Drive-through: Sanción que obliga al piloto a pasar por los pits sin detenerse.

Graining: Se refiere a la degradación de los neumáticos.

Grip: Adherencia del coche al asfalto. El que haya un mayor graining significa un menor grip.

Hospitality: La zona de cada equipo en el circuito, aquí comen y se relajan los pilotos.

Paddock: Es la zona en la que se colocan todos los hospitalities.

Pit-lane: Es el carril donde están los boxes de los equipos.

Pit-wall: Muro que separa el carril de boxes de la pista.

Stop and go: Sanción que obliga al piloto a parar unos segundos en el pit-lane.

Warm up: Vuelta de calentamiento que dan los pilotos antes de iniciar la carrera.