Luis García revela invitación para narrar la Kings League

La Kings League continúa apostando por las grandes figuras no solo dentro de la cancha, también en los micrófonos, después de que Luis García reveló una invitación para ser narrador en esta famosa liga.

A través de redes sociales, el ‘Doctor’ García afirmó que recibió mensajes del colombiano Juan Guarnizo para narrar los juegos de Aniquiladores FC, aunque esta invitación no ha llegado a más.

“He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos, cosa que me dio mucho gusto. Ya me ghostearon, no se que significa, pero ya no me han contestado”, aseguró Luis García.

Además, el exfutbolista mexicano aseguró que su hijo Mariano ha buscado ser parte del torneo en donde participan influencias.

“Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar”, afirmó.

Para finales de marzo, el torneo de futbol rápido contará con un Final Four, que se disputará en el estadio Spotify Nou Camp.

¿Quiénes son los narradores de la Kings League?

En primera instancia, esta liga de futbol rápido cuenta con Sergio Ferra, que es caster de LVP Valorant y eLaLiga FIFA, y Albert Bermúdez, que se desempeña como colaborador en RAC1.

Al igual que aparece Cristina López Pérez, más conocida como Cristinini, como presentadora en los eventos de la liga, mientras que Laura Vizcaíno oficia como tiktoker y se encarga de la creación de contenidos en las redes sociales.