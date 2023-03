Irarragorri responde a Elías Ayub ante acusaciones de eliminar el descenso

En días pasados, Arturo Elías Ayub acusó a Alejandro Irarragorri de ser el principal impulsor de la eliminación del descenso para que Atlas no perdiera la categoría en Primera División.

Tras estas declaraciones, el mandamás de Grupo Orlegi no se quedó callado y respondió de forma contundente, asegurándole a Elías Ayub que tiene “otros datos”. Incluso, lo invitó a debatir.

“Se me hace que traes otros datos mi estimado Arturo Elías Ayub, cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, ¿ te late ? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó”, escribió en redes sociales.

Se me hace que traes otros datos mi estimado @arturoelias , cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, ¿ te late ? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó… https://t.co/QPUUujZFYB — Ale Irarragorri (@Irarragorri) March 2, 2023

¿Qué dijo Arturo Elías Ayub?

En reciente entrevista con Toño de Valdés y Marca Claro, el empresario mexicano habló sobre la actualidad del futbol mexicano, lamentando la eliminación del descenso y culpando a Irarragorri de impulsar esta acción.

Además, lo señaló como el principal impulsor de promover a Diego Cocca para ser entrenador de la Selección mexicana.