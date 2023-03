VIDEO: Luchador Chessman agrede a Adrián Marcelo en pleno evento

Una nueva polémica alrededor de la lucha libre, después de que Chessman agredió físicamente al presentador Adrián Marcelo en pleno evento en la Ciudad de México.

En el video que se viralizó en redes sociales se observa al ‘Asesino de la luz roja’ mientras es entrevistado por el Adrián Marcelo, y después le da un golpe directo en el rostro, por lo que tuvieron que intervenir elementos de seguridad.

En primera instancia se escucha que Marcelo puso en duda el riesgo que existe en este deporte, por lo que Chessman reaccionó de manera violenta.

JAJAJAJAJAJAJAJA chulo vergazo le acomodaron a @adrianm10, seguro estaba haciendo una entrevista de esas pendejas donde ofende y por fin le tocó alguien que no aguantó la verga , y a chingar a su madre pic.twitter.com/9vUpZN6Nk6 — MALVADO DR. TOCINO (@tocinofranelero) March 5, 2023

Pero el hecho no terminó ahí, luego de que Marcelo tomó una cerveza de un fanático y se la lanzó a Chessman, lo que causó la molestía del gladiador de la Triple A, por lo que tuvieron que ser separados.

CHESSMAN AGREDE A ADRIÁN MARCELO



En redes sociales comienza a circular un video donde tal parece que existe un conflicto entre Chessman y el polémico conductor regiomontano @adrianm10



Se desconocen los motivos por los cuales llevaron al luchador de la AAA a tomar esta acción. pic.twitter.com/MXHUY7cHA3 — Agencia PM Noticias (@agenciapmnoti) March 5, 2023

Incluso, Adrián Marcelo se volvió a lanzar en contra del gladiador, lo que provocó la intervención de los elementos de seguridad y del luchador Mr. Iguana.

Tras el hecho, el presentador posteó una imagen en tono de broma. Además publicó un mensaje en contra de la violencia.

“Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van”, escribió.

Les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van. — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

Hasta el momento, ni la Triple A, ni el luchador han fijado una postura sobre la agresión, aunque el video ya es viral en redes sociales.