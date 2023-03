Gerard Piqué intenta atropellar a Paparazzi y será demandado

Tal parece que Gerard Piqué no puede estar sin tener los reflectores encima y ahora una nueva polémica ha estallado en el entorno del jugador al ser demandado por un paparazzi español por intento de agresión y amenazas hacía su persona.

El paparazzi de nombre Jordi Martín se encontraba siguiendo al jugador y a su pareja Clara Chía para poder tener una reacción por la nueva canción de Shakira y Karol G donde nuevamente hacen referencia al jugador y su nueva novia.

Sin embargo, la reacción del jugador no fue nada agradable y de acuerdo con las palabras del paparazzi, Piqué habría intentado atropellarlo con el carro. Además de eso, el jugador consiguió su número de teléfono para amenazarlo.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la calle y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Intentó arrollarme con el auto. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta de lo que me iba a morir”, sentenció.

Este testimonio de Jordi Martin las realizó en el programa de El Gordo y La Flaca, uno de los programas con más raiting del espectáculo, por lo que las reacciones no se han hecho esperar.