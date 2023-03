Rafa Puente descarta renunciar tras recibir goleada de Puebla

Los Pumas volvieron a caer en el Clausura 2023 y se encuentran ubicados en la posición 11 del torneo con más derrotas que victorias, sin embargo, su entrenador Rafael Puente Jr sigue confiando en sus jugadores.

Luego de caer 2-4 ante la Franja como local, el DT mexicano dio algunas palabras de lo acontecido, culpando al plantel en general por la inestabilidad.

“La responsabilidad es de todos. La cabeza del cuerpo técnico es tu servidor, pero todos asumimos la responsabilidad y no paramos de trabajar en ningún momento”, comenzó diciendo.

Son cinco tropiezos y tres triunfos en su primer torneo con UNAM, y debido a los números negativos la afición comienza a pedir su salida. Sin embargo, Rafa Puente Jr no piensa en ello y ya busca darle vuelta a la página.

“Esa variable (renunciar) en mi cabeza solo cabe cuando dejo de confiar en los futbolistas, en tu servidor y en el cuerpo técnico, pero estoy muy lejos. Claudicar o tirar la toalla son palabras que no están en mi vocabulario. No he tenido oportunidad de hablar con nadie y ahorita nos reprochamos lo que debíamos reprocharnos entre futbolistas y cuerpo técnico”, aseguró Rafa.

Terrible resultado de #Pumas… derrota 2-4 con #Puebla que desata crisis universitaria.

Todo el equipo se fue entre abucheos … a esperar decisiones sobre continuidad de Rafa Puente. ¿Qué opinas? @TUDNMEX pic.twitter.com/0UWH0gD5XD — Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) March 5, 2023

Puente Jr tomó la posición del equipo como ejemplo de que, a pesar del mal momento, siguen con vida en el Clausura.

“A la afición nunca le pediría nada, sino les agradeceré y les agradecemos que nos exijan así. Este equipo exige eso y es una dolorosa derrota y hemos quedado a deber, pero en este sistema benévolo de competencia, que no comparto, tenemos vida y estamos en repechaje”, finalizó.