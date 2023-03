Agustín Marchesín ilusiona a la afición del América: “Mi sueño es volver”

América vive momentos complicados en la portería tras la salida de Guillermo Ochoa al Salernitana, ya que Oscar Jiménez no ha convencido e incluso, la afición ya se lo recrimina.

Ante esta situación, los fanáticos de las Águilas comienzan a pedir la titularidad de Luis Malagón o la posible llegada de otro guardameta.

Este deseo podría cumplirse pronto, ya que Agustín Marchesín, uno de los últimos ídolos en Coapa, expresó su deseo por volver a defender el arco azulcrema.

“Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver”, mencionó en entrevista con Claro Sports.

Yo siempre dije que mi sueño es volver al Club América. Pensé que se podía dar el regreso. Sé que en el futbol, si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera”, añadió.

Marchesin Agustín Marchesín juega actualmente en el Celta de Vigo. (Alex Caparros/Getty Images)

Además, el portero argentino, habló sobre la exigencia de vestir los colores de las Águilas reconociendo que la presión le motiva a dar lo mejor de sí mismo.

“Esa presión la desea cualquier jugador, la presión de campeonar, de dar el cien (por ciento) siempre, de saber que tienes que ganar, la obligación de ganar, yo me siento muy identificado con eso. Otros equipos que pelean otras cosas… Es difícil cuando estás tan acostumbrado a eso; y te gusta y tienes el deseo del campeonato, de ver a un América fuerte, que juega bien, es una presión linda. Yo lo viví así, con pasión, soy muy exigente, a mí me encanta esa presión, soy perfeccionista”, sentenció.

"Cuando llegué al América, siempre busqué entregarme" 🦅

🎙️ Agustín Marchesín en EXCLUSIVA#JugandoClaro

📺 336 Dish

💻 Claro Video



Participa con nosotros al 📲 55-7324-7550 pic.twitter.com/JuP2ldtGfr — Claro Sports (@ClaroSports) March 7, 2023

Es importante mencionar que Marchesín dejó el Nido al inicio del Apertura 2019 para jugar con el Porto, donde mostró su mejor nivel. Sin embargo, tras una fuerte lesión perdió la titularidad y para esta temporada llegó a LaLiga con el Celta de Vigo, club con el que juega actualmente.