La jugadora más bella del mundo se despide del futbol por tiempo indefinido

Ana Maria Marković es considerado por muchos como la ‘Futbolista más bella del mundo’, lamentablemente para sus fans y los seguidores del balompié femenil, no la podremos ver en las canchas por un tiempo.

La seleccionada croata dio a conocer que sufrió una grave lesión en la rodilla derecha, en su último juego con el Grasshopper, por lo que se tiene que despedir del futbol por un largo tiempo.

“Duele mucho y todavía no lo puedo creer” indicó en la publicación de Instagram, pero señaló que tiene una personalidad fuerte y que regresará más fuerte. Por último dio las gracias por los mensaje s de apoyo.

Ana Maria Marković tiene 23 años y nación en Split, Croacia, el 9 de noviembre de 1999, pero también se crió en Zúrich Suiza, a donde se mudó cuando tenía 12 años.

A los 14 años comenzó a jugar futbol y se convirtió en futbolista profesional en 2017 con el FC Zúrich, donde permaneció dos años. Desde el 2020 juega con el Grasshopper, también de Suiza, y en 2021 debutó con la Selección mayor de Croacia.

La atacante es consciente de la etiqueta recibe y ha asegurado en otras ocasiones que no le molesta que la cataloguen como la ‘Futbolista más bella del mundo’.

“Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa”, declaró Ana Maria en un ocasión para 20.min de Alemania.

Sin embargo, con lo que no está de acuerdo es que la llamen la ‘futbolista más sexy del mundo’. “Eso no me gusto, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces”, agregó.