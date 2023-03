Chuy Corona se despide del Tri y pone fecha a su retiro del futbol

Jesús Corona, uno de los mejores porteros mexicanos de la Liga MX en los últimos tiempos, sabe que a sus 42 años el retiro está más cerca que antes, pues el tiempo cobra factura, a pesar de que sigue manteniendo un gran nivel con su club actual.

Chuy cumplió su objetivo más grande en su carrera como profesional: ser campeón con Cruz Azul. Después de este logro que le costó varios años conseguir, el arquero mexicano ha dado un primer paso, que es retirarse definitivamente de la Selección mexicana.

“Es momento de que vengan las nuevas generaciones, eso me queda. En el proceso pasado no tuve la oportunidad de ir en ni una sola convocatoria y eso se respeta. Las decisiones que toma el entrenador se tienen que respetar”, comenzó explicando.

“Ahora estamos en otro momento, me ha tocado estar en Selección nacional por 15 años desde la primera vez que fui convocado y es momento de que las nuevas generaciones levanten la mano y se les debe de brindar esa oportunidad, se les tiene que brindar ese momento y que ellos lo aprovechen, en cada oportunidad que sean convocados y en cada torneo”.

Luego de recuperarse de una lesión que lo marginó un rato del campo en el 2022, Chuy detalló lo que lo llevó a tomar la decisión de seguir jugando profesionalmente.

“Primeramente, lo que quería es estar seguro y tranquilo del tema físico y de ahí tomar la decisión de continuar jugando. Mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí (Cruz Azul) en la institución, en esta institución que me ha respaldado en todo momento, por lo que estoy muy agradecido, pero ya sería cosa de analizar. A mí me gustaría jugar un año más y ya pensar en el retiro”, dijo.

Habló de Ochoa

Guillermo Ochoa sigue siendo titular en una liga bastante competitiva como lo es la Serie A, por lo que su convocatoria a la Selección mexicana no fue una sorpresa. Ante esto, Corona explicó lo que piensa del mexicano ex americanista.

“Es un tema del cual, el técnico en turno lo pone en la balanza, saber qué es lo que necesita la Selección realmente. Me imagino que lo hace por un tema de experiencia, de jerarquía, que también vaya arropando a todos estos jóvenes que pasan por un muy buen momento, Memo ha mostrado esa capacidad siempre que se le ha requerido en la Selección, me imagino que por eso es la decisión que ha tomado el técnico nacional”.