¿Por qué lo golpeó? Se filtra conversación de Adrián Marcelo y Chessman

En los últimas días, el influencer y creador del canal de YouTube ‘Radar’, Adrián Marcelo, se volvió tendencia por un golpe que recibió por parte de un luchador de la Triple A mientras se encontraba grabando una de sus cápsulas.

Se trata de Chessman, uno de los integrantes de la AAA, quien agredió físicamente a Adrián en el Foro Sol de la Ciudad de México previo a un evento de lucha libre.

A pesar de que hubo bastantes videos circulando en redes, ninguno tenía el audio de lo que estaba ocurriendo, sin embargo, el influencer regio subió a su perfil el percance, en el cual se escucha todo lo ocurrido.

CHESSMAN AGREDE A ADRIÁN MARCELO



En redes sociales comienza a circular un video donde tal parece que existe un conflicto entre Chessman y el polémico conductor regiomontano @adrianm10



Se desconocen los motivos por los cuales llevaron al luchador de la AAA a tomar esta acción. pic.twitter.com/MXHUY7cHA3 — Agencia PM Noticias (@agenciapmnoti) March 5, 2023

Conversación completa

Adrián Marcelo: “¿Mi Chessman, no te programaron o qué?”.

Chessman: “¿Perdón, quién eres tú ‘brother’?”.

Adrián Marcelo: “Soy Adrián carnal, tengo un canal”.

Chessman: “Para empezar no soy ‘güey’ y háblame con respeto cabrón”.

Adrián Marcelo: “Carnal, yo nomas te estoy cotorreando, así es la dinámica”.

Chessman: “Si no me programaron es porque estoy lastimado, ¿okay?, ¿eres el pinche influencer ese barato, verdad?”.

Adrián Marcelo: “Carnal, no sé por qué te pones así, a mí la gente de mi canal sí me conoce, yo te conozco”.

Chessman: “Tú y tu canal chinguen a su madre”.

Adrián Marcelo: “Desde hace un tiempo me he estado preparando y he estado entrenando, carnal”.

Chessman: “No mames, con ese cuerpo de perro, no des lástima, cabrón”.

Adrián Marcelo: “Aguas, que en una de esas te pego una desconocida, eh”.

Chessman: “¿Tú a mí?”, cierra el luchador, quien prosigue con un golpe a mano abierta en el cuello de Marcelo.

Video ‘Radar’ completo