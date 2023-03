‘La deportista mexicana necesita ser reconocida por su trabajo’: Montserrat Alarcón

En busca de las grandes oportunidades, la campeona mundial Montserrat Alarcón ha peleado no solo contra sus rivales, sino contra las barreras que existen para la mujer en el deporte mexicano y ahora espera mantenerse como una referente y unificar los títulos mundiales.

¿Cómo ha sido la carrera de Montserrat Alarcón?

Ha sido muy difícil en un principio, ya que no había muchas mujeres y eso me provocaba que me tocara enfrentarme con las mismas peleadoras, o por qué no había tantas en mi peso. En la incursión al profesionalismo, vivimos lo mismo, al igual que una promotora te quisiera debutar, que te de la confianza de dar una buena pelea, y ahora como campeona, sigue siendo el mismo problema. Ya tengo tres años como agente libre, aunque hemos salido avante.

¿Cómo superar las barreras que has tenido en tu carrera?

Siempre hay un riesgo, pero siempre debes estar en la línea para cuando se nos ofrezca una pelea y pues yo creo que, aunque hay veces que no estamos motivados que no tenemos ganas de ir al gimnasio que o que viene justo esta etapa en la que uno dice ¿Valdrá la pena seguir en esto?, pero cuando llegan las peleas, vemos que lo que estamos haciendo vale.

¿Como definir a la atleta tricolor?

La mujer es disciplinada, entregada y amorosa a su trabajo.

¿Qué viene para Montserrat Alarcón para el 2023?

Ha sido complicado porque hay muy pocas peleadoras, aunque me encantaría unificar con alguna otra campeona de otro organismo. Pero si no se da, quiero seguir sacándole brillo a nuestro título, y pues esperamos que se nos llega a dar una fecha concreta, ya que se han caído dos peleas, pero seguimos entrenando.

¿En dónde quieres esa pelea, en México, Estados Unidos o Japón?

La verdad es que estoy enamorada de Japón así que el recibimiento que tuve la última vez que fui fue muy bueno porque pues ya me doy a conocer un poco más entonces me encantaría ir a Japón las dos peleas que se me cayeron justamente fueron en Japón y digo bueno por algo por algo se me cayeron y pues algo bueno, va a venir, pero la verdad es que como bien te lo mencionaba hace ratito. Estamos en el momento en el que ya no le decimos no, a nadie, sino simplemente agarramos las oportunidades.

Montserrat Montserrat Alarcón es campeona mundial I Instagram

¿Cuál es la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer por parte del deporte mexicano?

Necesitamos la validez a nuestro trabajo. Que reconozcan nuestro propio trabajo ya, que a lo mejor no están, no es tan fuerte como el trabajo de otras personas, pero pues sabemos que somos deportistas. También hacemos cosas en casa, nos toca trabajar y entonces yo creo que, no solamente somos deportistas, no, sino englobamos muchas áreas en las que pues deberíamos de estar orgullosas de poder hacerlo y de la manera muy buena que lo hacemos.

¿Cómo ves el recibimiento del público al boxeo femenil?

Ha ido creciendo en los últimos años, Ahora queremos las peleas estelares y que el público diga que quieran vernos. el boxeo ha ido creciendo muy bien el público lo ha ido aceptando, aunque no todos todavía, pero si bien siempre damos todo arriba del ring.