“Será un partido especial para mí”: César Montes sobre enfrentar al Real Madrid

César Montes emigró al futbol europeo en el pasado mercado invernal para convertirse en jugador del Espanyol del Barcelona.

Desde su llegada, el futbolista mexicano ha tenido una rápida adaptación que lo ha catapultado como un titular indiscutible en los Periquitos.

Este fin de semana, el Cachorro tendrá una prueba de fuego al enfrentar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, algo que le representa una ilusión importante por la historia del club y el inmueble en el que jugará.

“Es mucha ilusión, será un partido especial para mí, muy gratificante. Hay que enfrentarlo con bastante motivación, pero sobre todo con mucha cabeza porque sabemos el tipo de partido que es y tratar de hacer las cosas bien por el bienestar del equipo”, mencionó.

En esa misma línea, el central azteca mandó una advertencia al vigente campeón de la Champions League al asegurar que irán por los tres puntos.

“Tenemos a un rival con mucha jerarquía y sabemos lo que representa, pero nos enfocamos en lo nuestro para conseguir un buen resultado de su cancha. Espero que sea el cuarto partido que no ganan. Debemos ir en busca de los 3 puntos y creo que sí es el momento, ¿por qué no?”.

Además, el exjugador de Rayados se mostró agradecido con su entrenador Diego Martínez por la confianza que le ha brindado desde su llegada a LaLiga, por lo que aseguró que seguirá trabajando para ser un líder en el conjunto catalán.

“Estoy muy contento con mi desempeño y la confianza que me ha dado el técnico para desenvolverme de esa manera en el campo. Poco a poco voy ganando esa confianza para ser un líder dentro del campo, que es una de las cosas que me identifican y me trajo hasta acá. Poco a poco voy levantando la mano para ser uno de ellos”, señaló.

🎙️@CJasib: “Estoy muy contento con mi llegada al #RCDE y con la confianza que me está dando el mister. Poco a poco voy ganando confianza para ser un líder dentro del campo”#RealMadridEspanyol pic.twitter.com/mw55wuf25a — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 9, 2023

Sobre un supuesto interés de clubes de la Premier League, el zaguero mexicano se mostró sereno al mencionar que está enfocado en el Espanyol y que ese tipo de rumores no lo desconcentran, más bien lo motivan.

“En lo personal soy bastante centrado, cuando estaba en mi anterior equipo pasaba lo mismo y tenía buenas actuaciones. Son indicios de que estoy haciendo las cosas bien y estoy agradecido por lo que se menciona. Si llega algo ya veremos más a futuro, estoy enfocado en el Espanyol, no es algo que me distraiga”.

“Todos los partidos son una prueba de fuego en esta liga, lo he notado a la hora de competir. Tenemos a un rival con mucha jerarquía y sabemos lo que representa, pero nos enfocamos en lo nuestro para conseguir un buen resultado de su cancha”.