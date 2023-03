¿Guiño al Madrid? Mbappé pone en duda su continuidad con el PSG

El PSG terminó perdiendo 3-0 en el global de los octavos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich y el delantero Kylian Mbappé salió molesto después de no lograr influir en el juego del equipo para buscar la remontada.

Al término del partido, Mbappé se detuvo con los medios y al ser cuestionado sobre su continuidad, se mostró tranquilo pero dejó la respuesta al aire.

“No, no, no. Estoy tranquilo. Lo que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos”, expresó el francés a las cámaras.

El interés del Real Madrid por contratar a Kylian Mbappé ha estado vigente desde hace algunos años, a pesar de que este último los rechazó por extender su contrato con el cuadro parisino, principalmente por el tema económico.

Ahora, tras caer por segunda vez consecutiva en octavos de final, Mbappé se ha visto distinto, sin asegurar su continuidad, por lo que su futuro queda en el aire para la temporada 2023/24 y su destino podría ser en LaLiga.