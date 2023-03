Técnico de la Premier confiesa acercamientos de un equipo mexicano

Javi Gracia, entrenador español de 52 años, se convirtió en DT del Leeds United a finales del mes de febrero y llegó para buscar la salvación del equipo inglés, quien actualmente se encuentra en la posición 17 del campeonato, a solo un punto de la zona del descenso.

El técnico español tuvo anteriormente relación con el futbol mexicano, pues fue el encargado de dirigir un par de temporadas a Guillermo Ochoa en el Málaga después del Mundial de Brasil 2014.

En exclusiva para Publisport, Javi comentó acerca de su conocimiento sobre el futbol mexicano, confesando que tuvo un acercamiento hace pocos meses de un club en la Liga MX.

“Hace algunos meses me comentaron algo de una opción que no culminó en nada, pero en ese momento no estaba por la labor de moverme de España por circunstancias personales. Desde luego lo valoro mucho”, dijo.

Video: Javi Gracia cuenta sobre el interés de un equipo mexicano

Por otro lado, el nivel de la Liga MX le sorprendió, pues a partir del interés que le comentaron, profundizó un poco en la liga balompié.

“En ese momento en el que me contactaron tuve la oportunidad de seguir un poco más el futbol mexicano y la verdad vi muchos partidos, analizando equipos y vi que el nivel era muy bueno”, explicó Javi para Publisport.

Deja abierta la posibilidad de venir a México

A pesar de que no se dio en una primera ocasión, Gracia ya le ha echado el ojo al futbol mexicano, por lo que no sería raro verlo en algún futuro dentro de nuestro país.

“Por qué no (dirigir en México), en el futuro uno nunca sabe lo que puede pasar”, finalizó el español.