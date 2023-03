Ella es la bella influencer que sueña con ser árbitra en un Mundial

El futbol mundial podría contar con una nueva estrella, ahora con el el silbato gracias a la modelo e influencer brasileña Debora Peixoto.

La estrella de Onlyfans sueña con ser parte de una terna arbitral en una Copa del mundo, por lo que ya cuenta con su registro en la Federação Mineira de Futebol, la encargada de gobernar el balompié en el estado de Minas Gerais.

“Quién sabe, tal vez algún día pueda dirigir en una Copa del Mundo, eso sería perfecto. Recibí mucho apoyo de mi familia y fans. Si no me hubieran animado, no creo que hubiera empezado esta nueva etapa de mi vida”, señaló la influencer a Dailystar.

A través de redes sociales, la influencer que cuenta con más de 264 mil seguidores en Instagram, ha mostrado su amor por el futbol , incluyendo por la Selección brasileña.

Además, en la entrevista habló de su plataforma de contenido exclusivo y apuntó que buscará ser imparcial en todo momento.

“Aunque produzco contenido para OnlyFans y la gente piensa que solo porque estoy allí, no puedo entender varios temas. Seré una profesional y alguien imparcial”, aseguró.

Su cuenta de Onlyfans tiene un costo de 99.99 reales brasileños (354 pesos mexicanos aproximadamente).