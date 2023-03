“Me dejó con la mano estirada y por eso le di dos dobles”: Randy Arozarena

México vs Estados Unidos Will Smith niega saludo a Randy Arozarena y la paga caro El catcher estadounidense dejó con la mano estirada a Arozarena en el inicio del juego

En el comienzo del partido que terminó en la victoria contundente de México por 11 carreras por cinco contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, Will Smith se negó a saludar al jugador naturalizado mexicano Randy Arozarena, dejándolo con la mano estirada, acto que ganó el enojo de toda la afición mexicana.

El mismo jugador de las Rayas de Tampa Bay, manifestó en rueda de prensa que está acción del jugador de los Dodgers no le agradó y que en venganza de eso les propinó dos dobletes que sirvió para remolcar varias carreras en la paliza de los aztecas a los estadounidenses.

“Yo jugué con él en Triple A, me dio gusto verlo y lo fui a saludar, pero me dejó la mano estirada. ¿Qué voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Le di para adelante y les di dos dobles”, comentó el nacido en Cuba.

RANDY AROZARENA 🇲🇽 confirma lo que muchos pensamos que podría haber sido una broma: WILL SMITH 🇺🇲 lo dejo con la mano estirada 😱 pic.twitter.com/WuQsMvzb8W https://t.co/2V0qc2hWXV — Joframaso⚾️ (@joframaso) March 13, 2023

Randy se ha llevado varias criticas por querer naturalizarse como mexicano para poder jugar el Clásico Mundial con la novena comandada por Benjamín Gil, despreciando a su país natal.

Arozarena llegó a México al huir de Cuba buscando un mejor futuro y en varias ocasiones el pelotero ha manifestado que tiene un alto grado de agradecimiento con nuestro país, al considerar que fue en territorio mexicano en donde le abrieron las puertas para ser el beisbolista que ahora es, una de las grandes figuras de las Grandes Ligas en la actualidad.