“Mi mayor sueño es quedar campeón dirigiendo al Monterrey”: Aldo De Nigris, entrevista exclusiva

Este sábado se disputará la edición número 129 del Clásico Regiomontano entre Tigres y Rayados y dentro de las dos plantillas hay un jugador que ha marcado historia en este tipo de partidos, su nombre es Aldo De Nigris Guajardo.

En entrevista exclusiva para Publimetro, Aldo recordó su paso por ambos clubes en donde tuvo un gran accionar con los dos equipos regiomontanos viviendo episodios memorables que le quedaron guardado en su memoria para la posteridad.

El nacido en Monterrey, Nuevo León, tuvo sus inicios futbolísticos en las divisiones inferiores de Rayados. No obstante, tuvo que salir de la institución pues no recibió la oportunidad de llegar al primer equipo, por lo que decidió probar suerte en Tigres.

De Nigris llegó a las reservas de los felinos, y en 2002, con a penas 19 años de edad, Ricardo Ferretti lo debutó en primera división. Estuvo con el conjunto felino hasta 2007 y con ellos disputó un total de 106 partidos entre Liga, Libertadores e Interliga, en los que consiguió marcar 20 tantos, uno de ellos en el Clásico Regio.

¿Aún le guardas cariño a los Tigres?

-Por supuesto, siempre hay que estar agradecidos con quien te da la oportunidad, como institución me trataron muy bien, y como persona hay que estar agradecidos con cada uno de los miembros, tanto con el personal del staff, compañeros y directivos en su momento. Tuve bonitos goles que aún recuerdo con cariño, en especial el gol que nos da el pase en la Libertadores frente el Once Caldas.

¿Cómo recuerdas el gol con Tigres en el Clásico Regio?

-Lo recuerdo muy bien, fue en la semifinal de vuelta, perdimos el primer partido y me toca anotar en la vuelta uno de los dos goles, le gané el cabezazo a Flavio Rogerio ,fue mi primer gol en Clásicos.

De Nigris es el único futbolista que fue dirigido por tres de las máximas figuras como entrenadores del futbol regiomontano, Ricardo Ferretti, Víctor Manuel Vucetich y Osvaldo Batocletti y este los recuerda con aprecio.

¿Te sientes un privilegiado por ser dirigido por las máximas figuras como entrenador del futbol regiomontano?

-Claro y más como regio, y no solo con ellos, Roberto Gadea fue uno de los principales que confió en mí, después Ricardo siguió con la confianza hacia mi persona y me vio cosas que me hizo crecer y con Batocletti que “En Paz Descanse” siempre tuve una muy buena relación con él.

-Y Vucetich prácticamente yo lo considero un padre futbolísticamente hablando, con él como entrenador tuve mi época dorada y sacó de mi la mejor versión y siento que esa precisamente es una de sus mejores cualidades, que sabe potenciar a cada futbolista para dar lo mejor de sí.

¿Qué opinas sobre Marco Antonio “Chima” Ruiz?

-Es curioso, precisamente fue él mi primer compañero de cuarto con Tigres, hasta la fecha tengo una gran amistad con él. Me dio mucho gusto cuando recibió la oportunidad para dirigir a Tigres, incluso le mande un mensaje felicitándolo.

¿Crees justas las críticas por el mal accionar por parte de la afición de Tigres?

-Siento que ha sido atacado muy rápido, acaba de llegar y yo sé que es un hombre muy preparado

-De todo corazón deseo que le vaya bien con Tigres, solo el único partido que no deseó que le vaya bien es en el Clásico, (léase entre risas..)

Hablando sobre el Chima, ¿Te ves preparado para poder tomar el reto si en el futuro te ofrecen dirigir al Monterrey?

-La verdad es difícil saber decir si ya estoy preparado o no porque cada día nos estamos preparando, he ido paso a paso, estar con Vucetich en el banquillo es siempre como una maestría, ya tuve mi etapa como jugador y fui campeón, con Mohamed tuve la fortuna de quedar campeón como auxiliar y mi mayor sueño sería quedar campeón como entrenador.

¿Cuál gol guardas con más cariño en los Clásicos Regios?

-Sin duda los dos goles que hice en el clásico 95, fue un partido perfecto tanto a nivel individual como a nivel grupal, jugamos un muy bien en ese partido, se nos dio todo esa vez.

Tu famosa celebración acostándote en el césped ¿Salió en el momento o ya lo tenias en mente?

-Ese me nació hablando con mi hijo, él la verdad es más rayado que yo y es muy apasionado, en esa ocasión mi familia se encontraba en la playa y me dijo que si me tocaba marcar celebrara de esa forma.

Rayados llegará a este Clásico Regio con 10 partidos invicto, siendo lideres generales y con la etiqueta de favorito, sin embargo, para Aldo, esto no significará una presión extra al equipo.

¿Crees que la etiqueta de favorito le pese a Rayados en este Clásico?

-No, este equipo está acostumbrado a estar bajo presión, tenemos mucha personalidad, siempre luchamos por la excelencia, yo veo a los muchachos muy humildes, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, no hay que confiarnos, este duelo es aparte, se juega el orgullo.

¿Cómo visualizas este próximo encuentro?

-Normalmente estos partidos son muy parejos porque ambos equipos nos tenemos mucho respeto, creo será muy cerrado y todo partirá del orden, hay que pensar dejar el cero atrás, sabemos de las cualidades que tiene Tigres, es un equipo que lo hemos estudiado todos estos años por la cercanía y tenemos que contrarrestar sus armas.