Joana Sanz confirma fin de su relación con Dani Alves

Después de que prácticamente se le viniera el mundo encima por el arresto de Dani Alves por el delito de abuso sexual a una joven española, su expareja Joana Sanz confirmo en las últimas horas su separación con el jugador brasileño.

Mediante una carta escrita con su puño y letra, la modelo manifestó que aún no puede creer que Alves le haya partido el corazón en mil pedazos al considerarlo que era el hombre perfecto.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos” escribió.

A pesar del engaño, Joana declaró que debido al amor que le tiene, siempre lo amará y que se queda con los momentos mágicos que vivió el jugador.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, se lee en parte de su carta escrita a mano y que difundió a través de una fotografía.

Dani Alves sigue detenido en Barcelona a la espera de saber el dictamen de la juez correspondiente, mientras sigue todavía el proceso de su defensa.