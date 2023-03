Luis Chávez lamentó no haber emigrado al futbol europeo: “Me sentí triste”

Luis Chávez fue el jugador revelación de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, pues a base de trabajo, logró ganarse un lugar en el 11 de Gerardo Martino, convirtiéndose en la figura del cuadro azteca.

Al finalizar el torneo, se rumoró el interés de varios equipos europeos por el futbolista del Pachuca, pero finalmente no se concretó su traspaso al viejo continente.

El propio centrocampista azteca confesó sentir tristeza debido a la falta de propuestas formales; sin embargo, en entrevista con Claro Sports dejó en claro que esa situación quedó en el pasado y busca mantenerse en buen nivel para emigrar al balompié europeo en verano.

“Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste, porque no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó, pues yo quería tomarla; al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva a llegar en este mercado”, mencionó.

Asimismo el jugador de Tuzos destacó el trabajo de Andrés Guardado en el Tri, calificándolo como un ejemplo, por lo que buscará tomar esa responsabilidad que dejará en el combinado nacional.

“Andrés, que era la competencia un poco directa, tengo que tomar la responsabilidad o agarrar ese rol que a lo mejor él puede llegar a dejar, aprovechar la oportunidad para poder jugar. Con tantos años que tiene en Europa jugando a muy alto nivel, igual ya tiene treinta y seis años y sigue queriendo estar en alto nivel, es un ejemplo para todos nosotros”, señaló.

Por último, Luis Chávez habló sobre sus metas a futuro, destacando un nuevo campeonato con Pachuca y jugar otro Mundial.

“Mis objetivos son salir campeón otra vez aquí en Pachuca, jugar la Concachampions y poderla ganar. Jugar un segundo Mundial, sería lo máximo para mí. Eso me motiva a seguir cuidándome, a entrenar bien para estar bien con mi equipo y estar en Selección”.

