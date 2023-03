Video: ¡Increíble! Edwin Díaz se lesiona al celebrar victoria de Puerto Rico

En el Clásico Mundial de Beisbol 2023 se vivió una situación agridulce después de que el equipo puertorriqueño venció contra todos los pronósticos al equipo de República Dominicana, el lanzador puertorriqueño Edwin Díaz se lastimó durante las celebraciones con sus compañeros después que cayó el último out.

No te puedes perder: Místico manda invitación a Randy Arozarena, tras usar su máscara

El cerrador boricua Edwin Díaz tuvo salió en sillas de ruedas del terreno de juego después de que se puso a festejar alrededor del montículo con sus compañeros tras lanzar un noveno inning perfecto de tres ponches para sellar el triunfo 5-2 que le dio a los boricuas la clasificación a los cuartos de final.

Más imágenes de lo que ocurrió a Edwin Díaz en medio de celebración tras triunfo de Puerto Rico.



Aún no tenemos detalles de gravedad de la lesión.



Muy triste pic.twitter.com/kyVY7VI6Yw — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) March 16, 2023

Los jugadores puertorriqueños saltaban eufóricos cuando Díaz se desplomó y acabó sujetándose su pierna derecha, lo que dejó atónitos a todos sus compañeros y fanáticos que aún se encontraban en el estadio, al mirar a la superestrella de los Mets derramar llorar y no ser capaz de poner peso sobre la pierna, por lo que tuvieron que ayudarlo para llegar a la cueva.

Triste noticia. Edwin Díaz salió lesionado en la celebración de la victoria y tuvo que salir en silla de ruedas del estadio. Sin un diagnóstico confirmado se presume una fractura. #WorldBaseballClassic #ClasicoMundial #WBC2023 #WorldBaseballClassic2023 pic.twitter.com/MAhYI61IEX — Robiel Vega (@robielvega) March 16, 2023

Los Mets informaron en un comunicado difundido aproximadamente una hora después del juego que Díaz sufrió una lesión en la rodilla derecha y se someterá a resonancias el jueves. “Yo estaba abrazando a nuestros coaches en la cueva. Levantamos la mirada y ahí estaba Edwin postrado”, mencionó el mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, quien también agregó que Díaz fue examinado en el estadio: “No sabía qué hacer. No sabía cómo responder. Tampoco sabía qué decir. Me sorprendió”.

IMPERDIBLE la entrevista con el director de Puerto Rico🇵🇷 Yadier Molina, que habla de la lesión del relevista Edwin Díaz🚨🚨🚨🚨🚨



Los Mets de Nueva York anunciaron que fue una lesión en la rodilla derecha e indicaron que el boricua se someterá a más pruebas en el día de hoy✅ pic.twitter.com/PTb5QkPedh — Santiago Gil Sam🇵🇦 (@sgilsantiago) March 16, 2023

En su quinta edición, el Clásico se escenifica en las semanas previas al inicio de la temporada regular, justo cuando los peloteros se están poniendo a punto. Por lo que el torneo tiene varias reglas, además de pedidos de los clubes de Grandes Ligas, para prevenir lesiones, en particular con los lanzadores.

#HaceMinutos Se terminó el juego de pelota y Puerto Rico 🇵🇷 avanza a cuartos de final.



🚨 En la celebración se lesionó Edwin Díaz 🚨



🇵🇷 5- 2 🇩🇴#WorldBaseballClassic



🎥 Situación lamentable en medio de una celebración. pic.twitter.com/WQn26zlKtX — 𝐾𝑖𝑘𝑒 𝐺𝑢𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎 (@kike_futbol) March 16, 2023

Los pitchers de todas las selecciones no pueden exceder los 65 lanzamientos por salida en la primera ronda. Si el jugador realiza 50 lanzamientos en una salida, no podrá lanzar en los siguientes cuatro días. Si tira más de 30, no podrá lanzar al día siguiente. Y, por último, de lanzar en días seguidos, deberá tener descanso el día posterior.

Puerto Rico quedó en el segundo lugar del Grupo D y se medirá contra México el próximo sábado.