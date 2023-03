Cowboys se desprenden de Ezekiel Elliott

Los Cowboys de Dallas dieron de baja al running back Ezekiel Elliott el miércoles, terminando un paso de siete temporadas de quien fuera dos veces líder corredor de la NFL, pero que nunca recuperó la forma dominante de sus primeros años.

Elliott será designado para corte posterior al 1 de junio, de acuerdo con una persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato, debido a que el equipo no reveló detalles de la decisión.

El dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, comentó que fue una decisión mutua para permitir que Elliott, de 27 años, busque la opción de ir a otro equipo en la agencia libre y brindarle más flexibilidad financiera al equipo para construir su plantel.

“Esta es una de las partes más duras de operar un equipo”, reconoció Jones, quien expresó sentimientos similares después de las bajas por causas relacionadas con el tope salarial del defensive end DeMarcus Ware y el receiver Dez Bryant en la última década.

“Momentos como este llegan y son opciones y decisiones difíciles de tomar. Para la franquicia. Para mí en lo personal. También para los jugadores. Siempre tendremos un lugar especial y amor por Zeke”.

Mientras que Elliott terminó con 12 anotaciones terrestres en una segunda temporada con playoffs para los Cowboys en 2022, su producción en general nunca alcanzó el valor de la extensión de contrato por seis años y 90 millones de dólares con la que puso fin a su ausencia de la pretemporada en 2019.