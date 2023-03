“Festeja como quieras, yo te voy a defender”: Cuauhtémoc Blanco a Henry Martín

Henry Martín causó polémica después de festejar al estilo de Cuauhtémoc Blanco en el gol que anotó en el Clásico nacional contra Chivas el pasado fin de semana.

Tras dicha situación, el jugador ofreció disculpas por el escándalo que se generó; sin embargo, el gobernador de Morelos salió en su defensa y aseguró que la Bomba es libre de festejar como desee.

“Sigue festejando como quieras. No tengas miedo, yo te voy a defender. Yo cuando lo hice los chavitos lo hacían y me daba risa. Al igual que Henry recibí muchas críticas y ya no lo volví a hacer. Si le nació, qué puedes hacer, hay que seguirlo apoyando”, destacó.

Además, el exgoleador de las Águilas recordó que en sus tiempos él hacía lo mismo y otras personas emulaban su festejo, asegurando que en ocasiones, son ocurrencias que salen en el momento.

“El de la orinada de perrito muchos me criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase son ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro segundos de que se te vienen a la mente para hacerlas”, sentenció.