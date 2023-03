“Tocamos fondo”: Javier Aguirre lamenta actualidad del futbol mexicano

El fracaso de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 causó severas críticas en la forma en que se maneja el balompié azteca, entre ellas la de Javier Aguirre.

En entrevista con ESPN, el ahora entrenador del Mallorca, mencionó que la eliminación del Tri en fase de grupos es consecuencia de los malos manejos en el futbol mexicano, empezando por el no descenso y el renacimiento del repechaje.

“Tocamos fondo. Así como lo dije cuando nos echó la FIFA con los cachirules, que tocamos fondo. Hubo reestructuración, hubo cambios y este es el momento. Aquí en España no puedo defender el que no haya descenso. ‘Oye, Javier, ¿cómo es que el último no se va a Segunda?’, pues no se va, pagan no sé cuánto y se quedan. Luego el porcentaje, la multipropiedad, tantas y tantas cosas, califican 12 de 18, son cosas que te cuestan defender”, explicó.

Además, el Vasco señaló que es momento de que los dueños sean generosos con el balompié mexicano, ya que Estados Unidos “nos está comiendo el mandado”.

“Creo que los dueños deben ser muy inteligentes y poner encima de la mesa los intereses colectivos, no el individual. Yo creo que debemos, en este momento, ser un poquito generosos con el futbol mexicano, que tanto nos ha dado a todos y ayudar. Y si hay que sacrificar una lana, proyectos o jugadores, pues hay que hacerlo,nos están comiendo el mandado los vecinos del norte”, añadió.

Aguirre ve con buenos ojos la llegada de Cocca al Tri

Por último, el entrenador azteca consideró como acertada la llega de Diego Cocca al banquillo de la Selección, pues en un técnico que conoce muy bien el futbol mexicano.

“Me parece muy buena decisión, jugó en México, dirigió en México, siente al mexicano y se ve un tipo ordenado, serio, trabajador. Yo creo que fue una buena decisión al final. Se lo auguró porque entiende el futbol, lo jugó que es muy importante, y jugó en México. Sabe cómo son los medios de comunicación, sabe la afición cómo se las gasta, ha vivido muchos años entre nosotros, ha dirigido dos o tres equipos”, sentenció.

No te pierdas: Reportan 200 boletos extraviados en las taquillas del Akron para la pelea del Canelo