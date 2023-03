“Estoy motivado”: Santi Giménez sobre ser un referente en la Selección mexicana

La Selección mexicana tendrá su primer partido en la era de Diego Cocca ante Surinam este 23 de marzo, duelo correspondiente a la Nations League y uno de los jugadores que podría tener minutos es Santiago Giménez.

El delantero mexicano vive un gran momento en el futbol europeo con el Feyenoord, club con el que ha anotado 15 goles desde su llegada en septiembre de 2022 y previo a este encuentro, se mostró ilusionado con ser el nuevo referente del Tri.

“Lo tomo como motivación (ser considerado el nuevo referente), estoy muy agradecido con quienes me apoyan, pero trato de estar muy centrado, no escuchar demás porque al final no he logrado nada. Trato de trabajar para lograr mis objetivos y metas. Estoy ilusionado por esta nueva experiencia con Selección”, señaló en conferencia de prensa.

“No sé qué rol vaya a ocupar, depende del técnico. Donde me toque estar trataré de sumar lo mejor posible, porque representamos a un país y queremos lo mejor para México. Estoy aportando mucho de mí para estar en el proceso y en siguiente Mundial”, añadió.

Además, el atacante azteca reconoció que le dolió no haber ido a la Copa del Mundo; sin embargo, se mostró positivo al mencionar que está preparándose para poder asistir a la próxima justa.

“Somos seres humanos, me dolió un poco la decisión. Dios me dio el perfecto entendimiento, todo lo dejé en sus manos, sé que fue la decisión correcta. Gracias a ello me estoy preparando para estar en el siguiente mundial. Los tiempos de Dios son perfectos”. confesó.

Además, el Chaquito mostró respeto por Surinam, Selección a la que considera que podría ser una potencia debido a la cantidad de jugadores que juegan en Países Bajos.

“Tengo compañeros en el Feyenoord que son de Surinam, sé que puede ser una potencia porque en Holanda hay muy buenos jugadores”, apuntó.

Asimismo, el Bebote considera que hay un buen grupo en el combinado nacional, debido a la calidad que hay en los seleccionados.

“Creo que se puede hacer un buen grupo para la Copa Oro y los torneos que vengan porque hay calidad en México”.

Sobre el posible interés del Benfica, el ariete de 22 años aseguró que se encuentra feliz con el equipo de Rotterdam y que únicamente son rumores los que se han manejado, por lo que mencionó que en su momento tomará una decisión.

“No sé nada por afuera, me enteré por las redes. Estoy muy contento en Feyenoord, eso ya se va a decidir entre clubes, familia, si es que se llega a dar, en mi relación personal por Dios porque el guía mi camino”, sentenció.