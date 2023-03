¡Se sincera! JC Chávez confiesa cuál ha sido la etapa más gris de su vida

Julio César Chávez es un emblema para el boxeo mexicano, ya que sus increíbles actuaciones en el cuadrilátero, le valieron para ganarse el cariño de los aficionados y ser considerado por muchos, el mejor pugilista azteca de la historia.

Sin embargo, en la cúspide de su carrera, el César del boxeo cayó en el mundo de las drogas, viviendo la etapa más oscura de su trayectoria, algo que le costó perder fama, dinero e incluso, la vida.

En charla con Marco Barrera para el programa Un Round Más, el oriundo de Culiacán Sinaloa, confesó que debido a su problema de adicción y los problemas que enfrentaba, pensó en quitarse la vida.

“Después de mi recuperación me pasaron cosas increíbles, nunca me quedé en la calle, pero imagínate, después de tener millones de dólares, de tener avión privado, después de tener yates, mansiones, todo eso se te fue, irlo perdiendo por tu adicción, y al final verte en tu casa solo como los perros; dices tú, ‘a la madre’. Es ahí donde yo estuve a punto de quitarme la vida”, reveló.

En esa mima línea, el Gran campeón mexicano detalló que fue gracias a su cuñado que esta anécdota solo quedó en una mala experiencia que hoy puede contar.

“Mis trabajadores estaban llorando porque yo empecé a gritar, ‘me voy a quitar la vida’, como loco. Agarro la pistola, me salgo al área de la alberca y los encerré a todos, para que no pudieran detenerme. Me puse la pistola y pas, pas, no pasó nada. Y a la tercera, no sé cómo se enteró mi cuñado Michael, se saltó, y me mueve el arma hacia arriba, cuando salió el balazo y me tumbó todos los pelos del cráneo”, recordó.

Es importante mencionar que después de ese triste episodio, Chávez superó sus problemas de adicción. Incluso, ahora cuenta con una clínica de rehabilitación que se llama “Debajo del Sol”, la cual tiene sedes en Culiacán y Tijuana y ayuda a personas con drogadicción.