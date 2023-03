Julián Araujo se robó la titularidad ante Surinam

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2022-2023 Surinam vs Mexico Julian Araujo of Mexico during the game Surinam vs Mexico National Team (Mexican National Team), corresponding to Group A of League A of the CONCACAF Nations League 2022-2023, at Dr. Ir. Franklin Essed Stadium, on March 23, 2023.



Julian Araujo de Mexico durante el partido Surinam vs Mexico (Seleccion Nacional Mexicana), correspondiente al Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023, en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, el 23 de Marzo de 2023. (David Leah/David Leah)