“Faitelson los va a despedazar a todos”: Christian Martinoli

En días recientes, TUDN presentó el programa Tercer Grado Deportivo con Denise Maerker como conductora principal; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que periodistas de otros medios también formarán parte del programa.

André Marín de Fox Sports y David Faitelson de ESPN fueron los nombres que más sorprendieron a los aficionados, principalmente a este último, sobre todo por sus constantes críticas a Televisa.

Tras este anuncio, el reconocido narrador Christian Martinoli, fue cuestionado sobre la participación de sus excompañeros de TV Azteca en el programa, por lo que no dudó en mencionar que la capacidad de Faitelson será suficiente para “despedazar a todos”.

“Si David y André quieren ir porque los han invitado, está perfecto. Entiendo que no quiere decir que trabajen en Televisa, van allá al programa. Me parece que Faitelson los va a despedazar a todos, eso sí me queda clarísimo”, aseguró en entrevista con BolaVip.

Asimismo, el narrador de Azteca Deportes fue cuestionado sobre si algún día trabajaría para la televisora de San Ángel, a lo que respondió tajantemente: “No, yo he dicho abiertamente que nunca trabajaría en Televisa”.