Chabelo y su amor incondicional por el América

Xavier López “Chabelo” murió este sábado 25 de marzo a los 88 años de edad, conocido por comenzar su carrera como actor y por tener uno de los programas televisivos mas longevos de Televisa “En familia con Chabelo”, que fue transmitido por más de 40 años en México. Además de esto, siempre se destacó por su incondicional amor al Club América.

¿Chabelo le iba al América por trabajar en Televisa?

Siempre ha existido la duda de como se formó el americanismo de Chabelo, ya que existían varias teorías que era por su relación laboral como Televisa y el propio Emilio Azcarraga. Pero no es así, hace un tiempo reveló que su pasión por las Águilas surgió cuando llegó a la CDMX a la edad de 9 años y comenzó a vender cigarros en el Hipódromo de las Américas.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”.



Nuestras condolencias a todos sus seres queridos.

Q.E.P.D. pic.twitter.com/v6Os5GhvZi — Club América (@ClubAmerica) March 25, 2023

“Yo venía de León, Guanajuato y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”, comentó Xavier López.

Fueron unos amigos de Chabelo los que lo invitaron a ver un partido del América, que ya era uno de los clubes más populares del futbol mexicano. Desde esa primera vez, Xavier López quedo maravillado con el equipo y decidió jamás dejar de apoyarlos hasta el punto de tener una excelente relación con el club y llegar a ser uno de los estandartes del americanismo.

No te pierdas: El mundo del deporte lamenta la partida de Xavier López “Chabelo”

“Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido de futbol, porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, mencionó.