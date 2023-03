“Estamos pensando en el siguiente Mundial”: Luis Chávez

La Selección mexicana arrancó la era de Diego Cocca con un triunfo ante Surinam, duelo que disputaron la mayoría de futbolistas que juegan en la Liga MX.

Para el partido contra Jamaica, varios de los jugadores que fueron títulares en la última Copa del Mundo harán su presentación en el nuevo proceso rumbo a 2026, como es el caso de Luis Chávez, quien en conferencia de prensa, dejó en claro que el fracaso en Qatar 2022 quedó en el pasado.

“Estamos pensando en lo que viene, en el siguiente Mundial, vamos a tratar de dejarlo todo. Todos están aquí para hacer mejor a esta Selección”, aseguró.

Además, el centrocampista de Pachuca, destacó la idea de juego que quiere transmitir Diego Cocca en el combinado azteca.

“Han sido días un poco intensos, Diego está tratando de plasmarnos su idea y nosotros de apartarnos lo más rápido posible. Se ha priorizado tener una defensa sólida, no tener errores en la parte de atrás y ser más creativos a la hora de atacar”, señaló.

Sobre los rumores que apuntan a que el Estadio Azteca ya no es una fortaleza para el Tri, el futbolista de 27 años opinó lo contrario.

“En lo personal no me ha tocado jugar en el Azteca con Selección, pero sí pesa, me ha tocado jugar contra América y Cruz Azul. El público te da otra sensación y en Selección es diferente, creo que sí puede pesar” mencionó.

Por último, Chávez aseguró que seguirá trabajando en Pachuca y Selección para cumplir su sueño de emigrar al viejo continente. “Estoy concentrado con selección y mi club, estas dos partes me van a llevar a donde quiero ir que es a Europa”, sentenció.