La impactante confesión de una estrella del Bayern Múnich: ‘Estoy solo’

A pesar de que el sueño de muchos es convertirse en futbolista profesional, algunos han mostrado que tal vez no es tan espectacular como suena, tras lo revelado por la estrella del Bayer Múnich, Alphonso Davies.

A través de una transmisión en Twitch, el astro canadiense apuntó a la soledad que vive después de los entrenamientos en donde no puede convivir fuera de los campos de juego.

Por si no lo viste: Lionel Messi causa furor con su vestimenta en festejo con Argentina

“Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo. La vida como futbolista profesional es genial para relajarse y disfrutar. Pero después del entrenamiento, no hay nada que hacer”, prosiguió el jugador de origen ghanés.

Después apuntó a que no cuenta con muchos amigos. “Como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”.

Este tema ha causado la reflexión de los aficionados, que recordaron temas de depresión en futbolistas y otros deportistas de alto rendimiento.

Davies nació en Ghana, después de que su familia huyera de la guerra civil en Liberia. A los cinco años de trasladaron a Canadá en donde adoptó esa nacionalidad para jugar.