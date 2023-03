Julio César Chávez dará el ‘último adiós’ a los rings ante el Terrible Morales

El 2023 será la despedida del histórico Julio César Chávez, después de que anunció su pelea de exhibición a cinco rounds ante Erik ‘el Terrible’ Morales el próximo 20 de mayo en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana.

En conferencia de prensa, el ‘Cesar del Boxeo’ apuntó a que busca hacer conciencia y que se encuentra emocionado por su último salto al cuadrilátero.

“Ya me cuesta mucho trabajo subirme al ring, no es lo mismo que entrenar diario en mi casa pero lo bueno es que Erik me lleva ventaja, pero en la edad. Me cuesta por mis tobillos, que ya están lastimados pero me gusta hacer ejercicio, y eso es una ventaja”, dijo Julio César Chávez.

“Hay que hacerle el quiete porque ya está viejito y el deporte no se da de un día otro, es un trabajo largo. Al travieso le di mucha chanza pero con Julio no va a ser lo mismo”, dijo Morales.

En esta función también será el regreso a los rings del hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr., que apuntó a que busca un triunfo en su vuelta a la disciplina., al igual que el de Omar Chávez.

“Posiblemente me queden algunos años en el boxeo, estoy haciendo las cosas bien, me estoy cuidando y haciendo las cosas como se deben hacer. Tengo una oportunidad muy grande. Me siento joven y me voy a preparar bien para dar una gran pelea”.

Todo apunta a que su rival será un argentino, aunque no se dieron más detalles.

En la función también marcará el regreso a los cuadriláteros de la ‘Princesa Azteca’ Jackie Nava, que tendrá una pelea de exhibición, contra una rival por definir.

En las próximas fechas se darán más detalles sobre los boletos, aunque se informó que la transmisión será a través de TV Azteca.