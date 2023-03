‘El futbol mexicano no se entendería sin el Atlante’: Rafael Aparicio

El Atlante es un equipo que genera pasiones, no solo por su historia, sino por sus aficionados y es algo que se verá reflejado en el documental ‘El equipo del Pueblo’, dirigido por Rafael Aparicio.

Este aclamado director, que estuvo a cargo del documental del Perro Aguayo, platicó con Publisport sobre este nuevo proyecto.

¿Por qué elegir al Atlante para este nuevo proyecto?

– Es un proyecto que se gestó desde hace más de un año este proyecto originalmente nació con Arturo Rivera, Emilio Escalante y Rafael Aparicio desgraciadamente, pues la vida a veces se termina en esta dimensión y pues partimos desde otros rumbos y pues el Rudo se nos adelantó, pero uno justo de los porque el rudo Rivera porque recordarás que habíamos hecho hicimos la película del Perro Aguayo, entonces es por ahí vino como todo el enlace y de una manera nostálgica.

Nos propusimos todavía aún más terminar este documental hacer esto documental es una coproducción de Emilio Escalante, Rafael Aparicio y una dirección integral de Rafael Aparicio que te narra todos los pasajes que ha tenido el Atlante desde su historia desde su aparición hasta hoy en fecha, pero un poquito más enfocada digo sí, al equipo sí, a la nostalgia de los ex jugadores tal y demás, pero un poco de cómo el atlantismo la gente vive justo la esencia de este equipo, no sus altas sus bajas sus cestas y demás sus bemoles que ha tenido este equipo el arraigo.

¿Qué representa el Atlante para el futbol mexicano?

– Yo creo que es un equipo que como mexicano nos debemos sentir orgullosos quitándonos banderas, fanatismos, afición, filias y demás, yo creo que hay que sentirnos orgullosos porque sí es un equipo que tiene mucha historia, claro, mucha historia, o sea, tú hoy lo dices y la gente sabe quién es el Atlante. No este existen en el inconsciente colectivo, este nombre no, no es un nuevo nombre de un nuevo equipo que de repente resolvió hace 10 años, es un equipo que realmente tiene muchísima historia y que va pegado con la urbanidad, que va pegado con lo sociológico que va pegado realmente con estas conductas.

Nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, te encuentras atlantistas en Zacatecas, hay una historia que vamos a filmar justo de una atlantista en Zacatecas en el estado de guerreros, el estado de Morelos, atlantistas en la zona metropolitana, o sea, es un equipo que tiene mucha tradición y que me pareció bien interesante un poquito reflejar como es la conducta de estos aficionados de este equipo, no, que eso hay que eso me parece como oro.

¿Cuál es el legado del Atlante en México?

– No se puede entender el fútbol mexicano sin el Atlante, no se puede entender el fútbol mexicano sin este gran club que nació en la Ciudad de México, que ha ido a otra sedes y que no, porque haya ido tras, sedes tiene que ver forzosamente con que se vaya a la afición no Atlante eh, se puede hablar de sufrimiento y sufrimiento no necesariamente tiene que ser algo trágico, sino que también sufres cuando ganas un campeonato lloras cuando gana su campeonato ese es el atlantista.

Yo creo que sí marca una diferencia del resto de los otros equipos una y dos algo que sí pueda aportar muchísimo es que, pues es el equipo del pueblo nació de estos bajos estos barrios que teníamos realmente o que tenemos todavía en la capital de la República Mexicana y ese es el Atlante, el equipo al que le puede ir la persona que a lo mejor hace labores a nivel de recolección de basura o yo que sé y también lo puede ir un gran empresario, no sé, me mencionaba algún cristiano estereotipo, es decir, la gama del abanico es tan amplio del Atlante que pueden converger en un solo lado que esto esa diferencia social no las puedes encontrar en ningún otro lado, sino con el Atlante muy bien.

¿Qué distingue este documental sobre otros proyectos de futbol?

— Te puedo decir es que este documental si está hecho con el corazón este documental las personas por muy mediáticas que sean las que aparecen o por nada mediáticas que queden salir en este documental, eso no documental que yo a final de cuentas son la punta del iceberg de esto, pero, pero es un documental que ya se estaba tardando y que cuando lo planteamos de Emilio Escalante, el Rudo Rivera insisto y tu servidor este ya íbamos tarde y se hizo cuando se tenía que hacer no claro y es eso, pero yo creo que este documental está hecho con mucho corazón y el atletismo es eso el atletismo es corazones, garra, o sea puede estar, pues imagínate cuantos descensos no sufrió o cuántos ascensos ha sufrido, cuántos campeonatos realmente en el descenso ha tenido.