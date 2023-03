Ricardo Peláez estalla contra el Tri: “Hay que partirse la ma...”

La Selección mexicana sigue sin dejar un buen sabor de boca tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022. Diego Cocca inició su proceso con una sufrida victoria de 2-0 ante Surinam y un empate a dos goles contra Jamaica, lo que provocó el enojo de la afición que se dio cita al Estadio Azteca.

El accionar del Tri, también desató las críticas de los medios y de varios exfutbolistas, como es el caso de Ricardo Peláez, quien durante el programa Línea de 4 de TUDN, estalló al mencionar que hace falta calidad en el interior de la Selección.

“Hoy tengo un micrófono y tengo que analizar y cuestionar cosas, pero no con saña ni mucho menos. La Selección no está jugando bien, no tenemos ni cantidad ni calidad de futbolistas. Calidad sí pero falta liderazgo, sangre, pecho, llámale como quieras. Salir a la cancha y partirte la madre al cien por ciento”, mencionó.

Y si bien, el exdirectivo reconoció que siempre estará a muerte con el Tri porque él también fue seleccionado nacional, aseguró que se debe cuestionar lo que se está haciendo mal, por lo que mencionó que no se debe tener miedo a enfrentar a Estados Unidos en cualquier instancia.

“Que nos toque Estados Unidos, no andamos buscando evadir a Estados Unidos, que nos toque en el Final Four, luego en la Copa Oro y que nos toque en la Copa América también. Hay que ganarle”, sentenció.

