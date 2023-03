Mane de la Parra exhibe corrupción en el futbol mexicano: “Me pidieron dinero para debutar”

Una nueva polémica gira entorno al futbol mexicano, después de que el cantante Mane de la Parra denunciara un caso de corrupción que vivió con un equipo de la Liga MX.

En entrevista para el canal de YouTube La Capitana, programa manejado por la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega, el también compositor contó que antes de dedicarse a la música, quiso ser futbolista profesional, pero un entrenador le truncó su sueño de debutar en Primera División.

“Fui futbolista profesional hasta los 20 años. A los 19 dejé de jugar en México, en Primera A. Luego me fui a jugar en lo que era la MLS, pero pasé al futbol colegial porque me puse a estudiar. Toda la vida quise ser futbolista, viví de ello varios años, pero por muchas cosas, una de ellas, la triste corrupción que hay en ligas inferiores no llegué. Jugué hasta Primera A pero me hubiera encantado llegar a Primera División”, contó el cantautor.

Y aunque Mane de la Parra no específico en qué equipo vivió esta situación, muchos internautas lo han relacionado con Pumas, pues cuando Sandra de la Vega le preguntó en qué equipos jugó en México, respondió que perteneció al club universitario desde la infancia. “En México jugué en Pumas y Atlante, pero jugué desde Pumitas hasta Primera A”.

En esa misma línea, el cantante mexicano reveló que un entrenador del equipo universitario le pidió dinero para debutar en Primera División, algo que no consideró justo, por lo que reportó su situación a los altos mandos y terminó cambiando de equipo para no tener mayores problemas.

“Me vendieron, tuve un problema con un entrenador que para ascenderme a un equipo que yo diera parte de mi sueldo a ellos y no estuve de acuerdo. Los corrieron cuando los reporté, se armó un relajo, dejé de jugar en ese equipo por obvias razones porque toda la gente que estaba bajo ese sistema estaba muy enojada, entonces fui a otro equipo, ahí me registraron en Pirmera A”, detalló.

Finalmente, el cantautor recordó que la parte oscura del balompié mexicano terminó por cansarlo, por lo que decidió renunciar a su sueño de llegar a Primera División, algo que le costó mucho.

“En el otro equipo pasó algo similar pero diferente, porque la que era mi novia en ese momento era la hija del presidente del equipo, entonces había como broncas, me harté de esa parte de atrás del deporte y como ya estaba registrado en dos equipos en seis meses me fui a jugar a Estados Unidos.

“Me costó muchísimo dejar ese sueño, pero hoy me siento orgulloso de que otros compañeros de mi generación con el Gonzo Pineda hayan llegado”, sentenció.

Es importante mencionar que aunque Mane de la Parra no entró en detalles de quién fue el entrenador que le pidió dinero, muchos internautas lo han relacionado con Hugo Sánchez, pues cuando el cantante tenía 19 años en 2003, era el Pentapichichi quien dirigía a los auriazules.

Sin embargo, solo se trata de una supuesta teoría, ya que en palabras del cantautor, cuando denunció lo que vivió, el club despidió a los involucrados, por lo que no se sabe a ciencia cierta de quién se trata.