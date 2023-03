‘No actuó como un estúpido’: Verstappen justifica a su padre en el festejo de Checo

F1 Grand Prix of Abu Dhabi (Photo by Mark Thompson/Getty Images) (Mark Thompson/Getty Images)

Luego de la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita, salió a la luz el video de su celebración en el cual, el padre de Max Verstappen no reaccionó de la mejor manera tras el triunfo del mexicano.

Días despues, el neerlandes apareció en Australia para hablar sobre su segundo puesto en la comptencia asimismo de la actitud de su papá. “Checo se baja del auto y quiere festejar con su mecánico, lo cual es bastante normal. Pero, por supuesto, otro padre no pertenece allí. Por eso mi padre no intervino como un idiota. Creo que es más de lo normal, aunque algunas personas no lo ven así. Pero eso está bien, la gente simplemente no lo ve de esa manera. Al final del día, se trata de centrarnos en nosotros mismos y no en lo que piensa el mundo de Twitter”, sentenció en su declaración.

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw — ESPN F1 (@ESPNF1) March 19, 2023

“No me gusta perder y a mi padre tampoco le gusta perder. Así crecimos, pero claro, siempre muestran las imágenes equivocadas”, mencionó Verstappen en conferencia de prensa. Visiblemente se le lo notó incomodo tras tener que responder a estos cuestionamientos.

Sobre su segundo lugar en Arabia Saudita, Verstappen mencionó que ese fin de semana sufrió una fuerte enfermedad al grado de verse afectado en los pulmones. Esa fue la excusa del holandés para justificarse de porque no pudo rebasar a Checo Pérez.