“A mí por estos dos partidos ya me hubieran corrido”: Vucetich sobre debut de Cocca con Selección

Debido a su experiencia como entrenador de la Selección Mexicana, Víctor Manuel Vucetich destapó lo que para nadie era un secreto, el mal manejo que tiene el Tricolor y las cosas negativas que implica dirigir al combinado nacional.

En conferencia de prensa en Monterrey, el “Rey Midas” recordó su paso breve como seleccionador en el año de 2013, en medio de una profunda crisis en el futbol mexicano y explicó que en el banquillo Tricolor hay muchas cosas de por medio que impiden que se hagan las cosas de una buena manera.

“En la Selección sabemos que no hay tiempo de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para que hagas las cosas de una forma correcta, entonces tienes que adaptarte a todo, y aguantar las criticas”, declaró en primera instancia.

Instantes después, el técnico de Rayados mandó un duro mensaje al detallar que si él estuviera en la Selección ya lo hubieran corrido por estos dos partidos (referente a la era Cocca).

“A mi por lo que hubiera pasado ya me hubieran corrido por dos juegos, hay muchas situaciones internas, la misma elección del técnico que genera polémica y hoy día que esta el técnico se sigue generando polémica y mañana si ponen a otro seguirá la polémica”, detalló el experimentado entrenador.

Diego Cocca inició con un empate de local con Jamaica y una victoria con muchas dudas sobre Surinam, por su parte, a Vucetich lo corrieron en el 2013, por ganar sobre la hora a Panamá y perder con Costa Rica en el Hexagonal.