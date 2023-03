Messi y Barcelona están en contacto para la vuelta del argentino a LaLiga

Como desde hace algunos meses, vuelve a sonar el posible retorno de Lionel Messi con el Barcelona, el vicepresidente del equipo mencionó que existen contactos entre la directiva y el argentino.

La respuesta clave fue cuando dijo que sí al triple cuestionamiento sobre si le pediría a Leo que volviera, si le gustaría que regresará y sobre si hay contactos con el actual jugador del PSG.

“Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no solo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien”, añadió Rafa Yuste.

Messi aún tiene contrato vigente con el PSG y recientemente se habló de una posible extensión del mismo. De momento, algunos jugadores como Ter Stegen y Sergi Roberto han mencionado que les gustaría que el astro argentino volviera al Barcelona y que lo esperan con los brazos abiertos.

Xavi Hernández, actual entrenador del club, mencionó en conferencia de prensa previo al partido con Elche, que tiene una buena amistad y contacto con Messi, “Sería el primero que me gustaría que regresará, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello”, comentó el técnico catalán.