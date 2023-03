¿Jürgen Damn fue separado del primer equipo del América?

El futbolista de las Águilas del América aclaró su situación con el club después de que se le observó entrenando con la categoría Sub-20 durante la semana, por lo que se especuló que pudo haber sido separado del primer equipo como una medida disciplinaria, así como por la poca actividad que ha visto bajo la dirección de Fernando Ortiz.

En la última edición del Clásico nacional, Damn no viajó con el equipo a Guadalajara para disputar el encuentro después de que no ha recibido la confianza para tener más minutos en el campo, esta situación molestó al staff técnico y a se especuló que habría sido enviado a jugar en la categoría menor.

El extremo explicó que eso no era cierto, " En mis 12 o 13 años de carrera he sido intachable. Pueden preguntar a Tuca Ferretti, al Ojitos Meza, Miguel Herrera; siempre he sido un jugador muy disciplinado, nada de lo que se dice es verdad. Le pueden preguntar a Baños y Diego Ramírez”.

Jürgen Damm tiene contrato con América hasta mediados del 2023 Jürgen Damm tiene contrato con América hasta mediados del 2023 (Julio Diaz/Julio Diaz)

Respecto a los motivos de su entrenamiento con la Sub-20, Jürgen indicó: “Ayer hubo un tema de lo de la Liga Femenil. Entró gente de prensa y me vio con la 20..., pero yo estoy con el primer equipo entrenando, haciendo las cosas bien y esperando mi oportunidad”.

Damn no ha sido considerado en las estrategias de Ortiz y se sabe que el jugador desea tener más minutos, por lo que su salida del equipo al término del torneo es una posibilidad.