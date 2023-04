Bofo Bautista calienta el Clásico tapatío: “Atlas es un equipo insignificante”

Este sábado 1 de abril se disputa una edición más del Clásico tapatío y previo a este duelo, Adolfo Bautista, aprovechó para lanzarle un dardo al Atlas.

Te interesa: Chivas domina al Atlas en el valor de su plantilla

En entrevista con Mediotiempo, el Bofo recordó que cuando jugaba en Chivas, no le gustaba tener festejos especial contra los Rojinegros, pues no lo consideraba un juego lo suficientemente atractivo, situación contraria al Clásico nacional contra las Águilas.

“Contra Atlas no los festejaba (las anotaciones), con el América sí se vivía intensamente. Lo he dicho, (Atlas) es un equipo que, en lo personal, se me hace insignificante y festejarles un gol no se me hacía atractivo”, señaló tajantemente.

Asimismo, el exjugador del Rebaño recordó que él era del tipo de jugador que le gustaba que la afición rival lo insultara, pues desde su perspectiva, eso le motivaba a meter goles y cuando lo hacía, festejárselo a los aficionados.

“Hay tipos de jugadores, a los que insultan y se van para abajo, pero yo era un tipo de jugador que me gustaba que la afición me estuviera gritando, para decirles: ‘Mira, ahorita te voy a demostrar dentro de la cancha cómo se hace’; y hacer unas jugadas o meter gol y callar a la gente. Con respeto: ‘Me estás grite y grite, sin importar, y ahí está ese gol... ¿Te gustó?’. Así los callaba, pero no llegar más allá como insultarlos, golpearlos o aventarles algo, no. Pero es parte del futbol”.

Es importante mencionar que durante su carrera en Chivas, el Bofo le marcó tres goles a los Rojinegros; sin embargo, en el Clásico tapatío de 2005, el cual ganaron los rojiblancos 3-2, fue amonestado después de anotar un gol que no festejó, algo que desató la molestia de los propios jugadores de los Zorros.